В Воронеже в столкновении двух иномарок пострадали оба водителя

От капотов обеих машин мало что осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 9 января, около девяти утра в Левобережном районе у дома № 120 на улице Димитрова случилась авария. 45-летний житель Новоусманского района, руливший «Киа-Рио», ехал со стороны Монтажного проезда в направлении Волгоградской. По невыясненной пока причине мужчина допустил выезд своего автомобиля на встречную полосу. Там машина столкнулась с «Рено-Логан», которым управлял 66-летний житель Воронежа.

Оба водителя получили травмы, их отвезли в больницы. От капотов обеих машин практически ничего не осталось.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 9 января в Воронежской области случилось 86 ДТП, из них в Воронеже – 68, на дорогах в районах – 13, на федеральных трассах – 5. В пяти авариях получили травмы шесть человек. Автоинспекторы задержали 9 пьяных водителей и еще 13 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.