В Воронеже машины вмерзли в канализационные стоки на улице Шишкова

В Новогодние каникулы снова прорвало канализацию в Воронеже на улице Шишкова. Да так, что льющиеся рекой фекальные воды замерзли на морозе, а вместе с ними в ледяной плен попали припаркованные автомобили горожан. О непростой ситуации стало известно в воскресенье, 8 января.

Местные жители в соцсетях делятся кадрами застывших зловонных стоков, которые текли по улице почти в 20-градусный мороз. В итоге колеса некоторых машин оказались во льду почти наполовину.

- Теперь до оттепели ждать или долбить лед, рискуя повредить колеса, — пожаловался на непростую ситуацию один из пользователей.

Горожане выразили свое сочувствие, поскольку в ближайшие дни в Воронеже будет стоять аномально холодная погода.