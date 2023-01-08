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НовостиОбщество8 января 2023 8:32

В Воронежской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномальных морозов

Температура опустилась ниже нормы на 7-14 градусов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Предупреждение действует до 6:00 понедельника, 9 января. Это следует из данных Прогностической карты ЦФО гидрометцентра России на 8 января.

Аномальные холода продержатся в регионе еще три дня - как минимум до 10 января. При этом среднесуточная температура воздуха упадет ниже нормы на 7-14 градусов.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала, что первый рабочий день января встретит воронежцев морозом, а вот осадков не обещают.