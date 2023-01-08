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НовостиОбщество8 января 2023 6:03

Первый рабочий день 2023 года в Воронежской области будет морозным и сухим

Аномально холодная погода пока сохраняется
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В первый рабочий день нового 2023 года в Воронежской области, 9 января, сохранится аномально холодная погода. Температура воздуха опустится до – 14, а вот осадков не ожидается. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

Ночью по области будет еще холоднее до -18 … -23 градуса мороза, днем чуть потеплеет – от -10 до -15. При этом сохранится ветер до 6-11 м/с. В Воронеже ночью будет около -20 градусов, днем – около -10.

Напомним, ранее жителей региона предупредили, что в период до 10 января ожидается опасное явление - аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 7-14 градусов.