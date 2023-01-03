В райцентре Воронежской области построят новую школу на 990 мест

Проект школы планируют подготовить к началу октября. Когда начнется строительство, пока не сообщают. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Павловском районе начали поиск подрядчика на проведение проектно-изыскательских работ для строительства школы на 990 мест. Она появится в Павловске. Максимальная цена контракта – 26,7 миллионов рублей. Подрядчик должен будет создать проект, который будет включать в себя и дизайн интерьеров внутренних помещений, до 1 октября 2023 года.

Новую школу собираются построить по адресу: улица Свободы, 27 на участке площадью 51,5 тысячи квадратных метров. Она будет рассчитана на 33 класса по 30 учеников в каждом. Здание площадью 20 тысяч квадратных метров рассчитывают сделать переменной этажности – от трех до четырех.

В школе планируют сделать большой спортивный блок - игровой, гимнастический и тренажерный залы и даже тир. Также в ней будет конференц-зал на 60 человек, читальный зал с медиатекой, столовая на 250 мест, зимний сад и музей. Кроме того, предусмотрены студия для записи и обработки звуковых файлов, лингафонный кабинет, слесарная мастерская, кабинет для обучения навыкам кройки и шитья. А еще несколько раздевалок и душевых.

Заказчик работ - отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского района. Деньги выделят из муниципального и областного бюджетов.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 18 января. Итоги торгов планирую подвести 25 января.

Напомним, в Боброве планируют построить детсад на 330 мест за 271,9 миллионов рублей. Его собираются открыть к осени 2024 года.