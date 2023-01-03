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НовостиОбщество3 января 2023 7:24

В райцентре Воронежской области построят детсад на 330 мест

Он появится в Боброве к осени 2024 года
Олег КУЗНЕЦОВ
Для маленьких бобровцев сделают еще один детсад к осени 2024 года.

Для маленьких бобровцев сделают еще один детсад к осени 2024 года.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Чиновники объявили аукцион на право заняться строительством детсада в Боброве на 330 мест. Он должен появиться по адресу: улица 22 Января, 2/18. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На территории нового детсада планируют разместить амфитеатр, 14 беседок, навес для колясок и санок, провести монтаж современного освещения и, конечно, надежного ограждения. Построить детсад должны к осени 2024 года.

Начальная цена аукциона – 271,9 миллиона рублей. Заявки на торги принимают до 20 января. Итоги аукциона подведут 23 января.