В райцентре Воронежской области построят детсад на 330 мест

Для маленьких бобровцев сделают еще один детсад к осени 2024 года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Чиновники объявили аукцион на право заняться строительством детсада в Боброве на 330 мест. Он должен появиться по адресу: улица 22 Января, 2/18. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На территории нового детсада планируют разместить амфитеатр, 14 беседок, навес для колясок и санок, провести монтаж современного освещения и, конечно, надежного ограждения. Построить детсад должны к осени 2024 года.

Начальная цена аукциона – 271,9 миллиона рублей. Заявки на торги принимают до 20 января. Итоги аукциона подведут 23 января.