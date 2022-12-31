В многоэтажки в Северном районе Воронежа вернули электричество

В домах на улицах Владимира Невского, Бульвар Победы, Лизюкова Коминтерновского района Воронежа дали электричество. Об этом сообщили в пресс-службе «Воронежской горэлектросети» вечером в субботу, 31 декабря.

Там пояснили, что специалисты устранили технологическое нарушение в работе энергооборудования, которое повлекло отключение света.

- На данный момент электроснабжение в зоне ответствености АО «Воронежская горэлектросеть» восстановлено в полном объеме, - пояснили в компании.

Энергетики напоминают, что получить информацию о причинах нарушения энергоснабжения и сроках возобновления подачи электроэнергии можно по бесплатному телефону единого контакт-центра #Россети 8(800)220-0-220.