Воронежская горэлектросеть устраняет аварию, оставившую без света жителей Северного района

Специалисты «Воронежской горэлектросети» оперативно устраняют технологическое нарушение в работе энергооборудования, из-за которого часть улиц Северного района осталась без света 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, под отключение попали многоэтажки на улицах Владимира Невского, Бульвар Победы, Лизюкова и ряде близлежащих.

- Оперативно-выездные бригады ведут восстановительные работы, специалисты городского диспетчерского пункта переключают потребителей на резервные линии питания. Отключенных социально значимых обьектов нет. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, - пояснили в горэлектросети.

Также горожане могут получить информацию о причинах нарушения энергоснабжения и сроках возобновления подачи электроэнергии можно по бесплатному телефону единого контакт-центра - 8(800)220-0-220.