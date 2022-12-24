Давно уже не поступало таких сообщений и вот 24 декабря вечером в соцсетях очевидцы сообщают: в Воронеже эвакуировали торговый центр. По их информации, он находится на улице Средне-Московская.

Воронежцы также рассказали, что покупателей сотрудники ТЦ попросили покинуть здание из-за якобы поступившего сообщения о минировании.

Утром горожан перепугал вой сирен гражданской обороны во всей районах города. Звучал сигнал всего три минуты в 10:30. В пресс-службе правительства Воронежской области заверили, что ничего страшного в городе не происходит. Связано это было с тренировкой сил и средств защиты населения.