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НовостиОбщество24 декабря 2022 16:16

В Воронеже эвакуировали торговый центр

Очевидцы сообщают, что якобы из-за сообщении о минировании
Евгения ФРОЛОВА

Давно уже не поступало таких сообщений и вот 24 декабря вечером в соцсетях очевидцы сообщают: в Воронеже эвакуировали торговый центр. По их информации, он находится на улице Средне-Московская.

Воронежцы также рассказали, что покупателей сотрудники ТЦ попросили покинуть здание из-за якобы поступившего сообщения о минировании.

Утром горожан перепугал вой сирен гражданской обороны во всей районах города. Звучал сигнал всего три минуты в 10:30. В пресс-службе правительства Воронежской области заверили, что ничего страшного в городе не происходит. Связано это было с тренировкой сил и средств защиты населения.