Воронежцам объяснили внезапный вой сирен в городе и области

В субботу, 24 декабря, в районе 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Там пояснили, что сигнал звучал в течение 3 минут. Затем сирены были остановлены.

- Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается. Приносим извинения всем, для кого подобная тренировка вызвала беспокойство. Будьте уверены, можно сохранять спокойствие, - пояснили в облправительстве.