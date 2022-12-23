На площади Ленина в Воронеже к Новому году установили восьмиметровые входные ворота

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Подрядчик показал предварительный вид светящейся восьмиметровой конструкции входной группы новогоднего оформления площади Ленина.

- Ворота выполнены по образу Кикиных палат – памятника архитектуры петровского барокко, находящегося в Санкт-Петербурге, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Это единственный сохранившийся до нашего времени дом адмирала-советника и одного из сподвижников Петра I-Александра Кикина. Резиденцию начали строить в 1714 году. Однако Александру Кикину так и не удалось пожить в своём дворце.

Всего до 26 декабря на площади установят более 400 различных конструкций, согласно проекту новогоднего оформления площади – от многотонных бетонных тумб-подставок до огромной 3,5 метровой императорской кареты, запряженной четырьмя лошадьми. Сейчас рабочие заняты монтажом этой конструкции.

- Коронационная карета была изготовлена в 1724 году к венчанию на трон супруги Петра I, - рассказали в администрации Воронежа. - Она была выполнена из дерева, украшена резьбой и росписью. Работу выполняли французы – мануфактура Гобеленов. После этого появилась новая традиция, введённая Петром Великим - торжественные события, посвященные коронации всех представителей династии Романовых, проходили с участием этой кареты.

Напомним, из бюджета города на новогоднее украшение площади в этом году выделили 65 миллионов рублей.