Под Воронежем появится новый жилой комплекс «Усмань Сити»

В новом ЖК Новоусманского района будет много места для прогулок. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

На заседании архитектурной комиссии Воронеже утвердили концепцию жилого комплекса «Усмань Сити». Специалисты одобрили идею, композицию и масштаб проекта. Его фото разместили на странице воронежского союза архитекторов ВКонтакте.

Так будут выглядеть дома. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

В ходе обсуждения авторам проекта дали несколько рекомендацией. В частности, предложили разместить на территории жилого комплекса спортивный объект, а также его доступность как для водителей, так и для пешеходов.

Будут и места для отдыха. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

Одной из «фишек» нового ЖК планируют сделать дворы без автомобилей. Поэтому особенно тщательно нужно разработать планировку парковки.

Напомним, воронежцам также показали проект ЖК на месте снесенного «Полтинника». Он будет состоять из трех секций от 12 до 25 этажей. В этом ЖК обещают выделить помещения для занятий в кружках и Музея космонавтики. Также архитектор проекта Денис Маркин обещает создание благоустроенного сквера с открытым доступом для всех желающих.