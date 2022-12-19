На месте "Полтинника" в Воронеже пострят 25-этажный жилой комплекс

Фото из телеграм-канала правительства Воронежской области Фото: Предоставлено

Застройщик представил на рассмотрение Архитектурной комиссии проект жилого комплекса с досуговым центром, которые планируется возвести на месте ДК им. 50-летия Октября.

Авторы документа предложили построить на улице Ворошилова комплекс из трех секций высотой от 12 до 25 этажей. Такая этажность, по словам проектировщиков, устроит горожан. В новом ЖК предполагается сохранить функциональное наполнение места, выделив помещения для занятий в кружках. Кроме того, общественное пространство дополнит Музей космонавтики. Архитектор проекта Денис Маркин рассказал, что вокруг ЖК появится благоустроенный сквер с открытым доступом для всех желающих.

Выслушав докладчика, архитектурная комиссия рекомендовала проработать вариант перемещения доминантной секции в глубину корпуса, учтя вопросы инсоляции. Эксперты отметили, что ее высота может быть увеличена с учетом уменьшения этажности рядовых секций.

Кроме того горожане пожелали, чтобы вид комплекса со стороны цирка был более лаконичным.

Напомним, продажа и снос легендарного ДК вызвал возмущение горожан, но все попытки сохранить здание потерпели фиаско.