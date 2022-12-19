Коронавирус в Воронежской области на утро 19 декабря: 61 человек заболел, двое умерли

Коронавирус отступает, зато начались вспышки гриппа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После нескольких суток без смертей в Воронежской области снова появились жертвы коронавируса на утро понедельника, 19 декабря. От осложнений этой опасной болезни ушли в мир иной два человека. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора. Всего жертв коронавируса в нашем регионе стало 8 599.

В то же время число новых заболеваний совсем невелико – заразился 61 человек. Напомним, на утро 18 декабря заболели ковидом 67 жителей Воронежской области. Всего же в нашем регионе с начала эпидемии заразились уже 470 229 человек.

Выздоровел еще 81 житель Воронежской области. На утро 18 декабря победили коронавирус почти столько же наших земляков – 84. Всего же от ковида за время начала эпидемии в нашей области избавились 460 678 человек.

Не стоит забывать и об опасности куда более привычных ОРВИ и гриппа. На прошлой неделе более 600 классов и одну школу в Воронеже отправили на карантин из-за вспышки этих инфекций.