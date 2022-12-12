Свыше 600 классов и одна школа полностью в Воронеже закрыты на карантин из-за ОРВИ

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже продолжается рост заболеваемости ОРВИ среди детей. Это привело к закрытию на карантин уже 618 классов в 96 школах. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе мэрии 12 декабря.

По состоянию на 9 декабря закрытых классов было 588.

- По ОРВИ приостановлен учебно-воспитательный процесс полностью в СОШ № 56, а также в одной группе детского сада, - сказали в горадминистрации.

Там напомнили, что всего в Воронеже 120 школ, в которых 6117 классов. Учебный и воспитательный процесс в образовательных учреждениях приостанавливают, если количество болеющих ОРВИ детей превышает 20% от списочного состава.