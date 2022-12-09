Около 600 классов и одну школу полностью в Воронеже закрыли на карантин из-за ОРВИ

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

Рост заболеваемости ОРВИ среди детей привел к закрытию на карантин 588 классов в 96 школах в Воронеже. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе мэрии.

- По состоянию на 9 декабря по ОРВИ приостановлен учебно-воспитательный процесс в 588 классах 96 школ, в СОШ № 56 полностью, а также в двух группах двух детских садов, - сказали в горадминистрации.

Там напомнили, что всего в Воронеже 120 школ, в которых 6117 классов. Учебный и воспитательный процесс в образовательных учреждениях приостанавливают, если количество болеющих ОРВИ детей превышает 20% от списочного состава.