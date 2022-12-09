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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:26

Около 600 классов и одну школу полностью в Воронеже закрыли на карантин из-за ОРВИ

Также не работают две группы в двух детских садах
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Олег УКЛАДОВ

Рост заболеваемости ОРВИ среди детей привел к закрытию на карантин 588 классов в 96 школах в Воронеже. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе мэрии.

- По состоянию на 9 декабря по ОРВИ приостановлен учебно-воспитательный процесс в 588 классах 96 школ, в СОШ № 56 полностью, а также в двух группах двух детских садов, - сказали в горадминистрации.

Там напомнили, что всего в Воронеже 120 школ, в которых 6117 классов. Учебный и воспитательный процесс в образовательных учреждениях приостанавливают, если количество болеющих ОРВИ детей превышает 20% от списочного состава.