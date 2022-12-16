Пострадавшему от коммунальной аварии воронежскому ЖК подают только холодную воду

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже продолжаются восстановительные работы в жилом комплексе «Берег» на улице Суворова, где вчера вечером из-за аварии на ЛЭП в домах пропали свет, отопление и вода. Как пояснили в мэрии, ЧП случилось из-за скачка напряжения, который вывел из строя электрооборудование, питающее ЖК. В результате остановилась работа блочно-модульной котельной и повысительного насосного оборудования.

- Сейчас на объекте имеется только холодное водоснабжение на нижних этажах, - пояснили в пресс-службе горадминистрации. - Управляющая компания вывела воду во дворе, чтобы люди могли при необходимости её набрать.

Аварийные бригады работают на месте над устранением неисправности питающей линии. В ближайшие часы обещают восстановить электроснабжение, запустить котельную и насосы.

- Остальной район после ночных работ обеспечивается коммунальными услугами штатно (котельные и ВПС функционируют), в отдельных случаях может потребоваться регулировка внутридомовых систем, которой занимаются управляющие компании, - добавили в мэрии.