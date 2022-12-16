В Воронеже из-за аварии на электроподстанции несколько домов остались без света, воды и отопления

Вечером 15 декабря в Железнодорожном районе без света, воды и отопления оказались несколько домов. Воронежцы сообщили о ЧП в городских пабликах. Коммунальная авария затронула дома 122а, 122б и 122в на улице Суворова.

- За три часа батареи остыли, что случилось - конкретной информации нет. Только известно, что где-то произошел пожар. Дом огромный, сейчас дошли слухи, что света, воды и тепла не будет от суток до недели. Как узнать, что из этого правда? - волновались горожане.

Через час мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил в телеграмме, что произошла авария на электроподстанции на улице Землячки.

- На электроподстаницю завязаны три значимых объекта - две котельные и водоподъемная станция. С серьезными проблемами потребители их услуг не успели столкнуться, поскольку оперативно приняли ряд технических решений, - отметил Вадим Кстенин. - Временно переключили потребителей обесточенной ВПС на другую, а сейчас и та уже возобновила работу. Одну из котельных сразу же запитали от резервной линии, и она функционирует в штатных параметрах. Со второй было сложнее, но ее электроснабжение также уже восстановлено, она запущена и выйдет на нормальный режим работы в ближайшие часы.

Глава города подчеркнул, что взял на контроль регулировку систем отопления в жилых домах.