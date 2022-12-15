Себестоимость перевозки одного пассажира в воронежских маршрутках составила 34 рубля

С 10 декабря в Воронеже повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2021 году себестоимость перевозки одного пассажира в автобусах «Воронежпассажиртранса» составила 34,4 рубля. Об этом сообщает «Обозреватель.Врн» со ссылкой на отчет городской Контрольно-счетной палаты (КСП). А пассажир троллейбуса обошелся предприятию в 67 рублей. Вероятно, это связано с тем, что в прошлом году на этом виде транспорта перевезли всего около тысячи человек. А в 2017 году пассажиров троллейбусов было ровно в четыре раза больше.

В 2020 и 2021 годах электротранспорт предприятия «Воронежпассажиртранс» совершил 203 тысячи рейсов (47% от плана). Большую часть времени они простаивали из-за «высокой степени износа». Доходило даже до того, что на поломки навигационной системы не обращали внимания: лишь бы ездил. Но вот с вышедшим из строя пневматическим оборудованием долго не поработаешь.

Отметим, что с 10 декабря в Воронеже повысили стоимость проезда в общественном транспорте: при оплате банковской картой одна поездка теперь обходится в 26 рублей, а при расчете наличными – в 28.