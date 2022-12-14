Коронавирус в Воронежской области на утро 14 декабря: заболел 81 человек, никто не умер

Внимание врачей постепенно переключается на грипп. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стабильную картину по суточным заболеваниям коронавирусом не нарушила новая порция статистики. На утро среды, 14 декабря, заболел еще 81 житель Воронежской области, 38 попали в больницы. Для сравнения: на начало дня 13 декабря заразились 87 человек, 30 из них были госпитализированы. Как мы видим, процент тяжелых форм заболевания, составляет уже почти половину от общего числа. Всего же за время пандемии ковид подхватили уже 469 865 жителей Воронежской области.

На утро 14 декабря никто не умер от осложнений, как и на начало дня 13 декабря. А вот 12-го сообщали о трех смертях. Пока мартиролог остался прежним – в мир иной от коронавируса ушли 8 597 человек.

Выздоровели за сутки еще 168 жителей Воронежской области. На утро 13 декабря победивших коронавирус было меньше – 137 человек.

Напомним, с 5 по 12 декабря резко возросло число заболеваний ОРВИ и гриппом. Коронавирус уже составляет всего 9,6 процента от их общего количества. 46 процентов заболеваний – грипп. Кстати, тоже порой смертельно опасная зараза.