В Воронежской области за неделю на 36 процентов выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Видимо, пора снова массово одевать маски. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

За неделю с 5 по 12 декабря ОРВИ и гриппом заболели 24 614 жителей Воронежской области. 12 464 из них – дети. Это на 36,6 процентов больше, чем за предыдущую неделю. При этом доля вирусов гриппа увеличился с 35,9% до 46%. Сезонный коронавирус составляет 9,6% от всех случаев. Данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, ранее сообщали о резкой вспышке так называемого свиного гриппа. Сейчас примерно половина из обращающихся в поликлиники – носители именно этого вируса, который, если его не вылечить, может привести к смерти. Поэтому если у вас появились симптомы недомогания, немедленно обращайтесь к врачу.