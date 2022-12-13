В Воронежской области зафиксировали резкий всплеск заболеваний свиным гриппом

Чтобы не допустить осложнений, нужно как можно скорее начать лечиться. Фото: Иван МАКЕЕВ

Продолжается рост заболеваний свиным гриппом. Если неделю назад пациентов с таким диагнозом, обращавшимся в поликлиники, было треть от общего числа, то сейчас уже половина. В цифрах это 26 тысяч больных. На прошлой неделе их было 18 тысяч. Такие данные привели в региональном управлении Роспотребнадзора.

Симптомы свиного гриппа – боли в мышцах, суставах, глазах, интоксикация. Если они у вас появились, немедленно обращайтесь за помощью к врачам. Не забывайте, что, если грипп запустить, все может окончиться смертью. Впрочем, к медикам совсем не лишним будет прийти и с небольшими проявлениями ОРВИ. Так, к примеру, начинается ковид.

Вдвойне тревожит то, что уже был случай, когда у пациентки обнаружили и ковид, и грипп.