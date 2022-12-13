Воронежский ретро-поезд занял второе место в федеральном туристическом конкурсе

фото мэрии Воронежа

За воронежский проект «Графский поезд» так хорошо голосовали, что он стал призером всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards 2022. Маршрут с ретро-составом занял второе место в номинации «Экскурсионный туристический маршрут». Всего на премию претендовали в 17 номинациях представители 19 регионов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Калужской, Воронежской, Астраханской, Иркутской, Тульской, Волгоградской, Калининградской, Тамбовской, Ростовской областей, Алтайского и Красноярского края, республик Крым, Карелия, Бурятия, Марий Эл.

В конкурсе от Воронежской области кроме ретро-поезда участвовали корабль-музей «Гото Предестинация», Воронежский государственный заповедник имени Пескова, Большая Воронежская Экотропа, детский театральный фестиваль «Маршак».

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, ретро-поезд между Воронежем и Рамонью запустили в августе 2021 года. Состав с настоящим паровозом оформлен в исторической стилистике. Каждое купе посвящено личностям 19 века, внесшим вклад в строительство железной дороги и развитие Воронежской губернии. Проводники ретро-поезда обслуживают пассажиров в специально сшитой по старинным лекалам форме. А экскурсионная программа кроме путешествия на ретро-поезде включает посещение экспозиций на станциях Графская («Зал ожидания 19 века») и Рамонь («Быт начальника станции 19 века»), посвященных истории железной дороги, а также экскурсию «Архитектурное наследие» во дворце Ольденбургских.