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НовостиЗвезды13 декабря 2022 10:25

Воронежский ретро-поезд занял второе место в федеральном туристическом конкурсе

Маршрут "Графский поезд" стал призером премии Russian Traveler Awards 2022
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото мэрии Воронежа

фото мэрии Воронежа

За воронежский проект «Графский поезд» так хорошо голосовали, что он стал призером всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards 2022. Маршрут с ретро-составом занял второе место в номинации «Экскурсионный туристический маршрут». Всего на премию претендовали в 17 номинациях представители 19 регионов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Калужской, Воронежской, Астраханской, Иркутской, Тульской, Волгоградской, Калининградской, Тамбовской, Ростовской областей, Алтайского и Красноярского края, республик Крым, Карелия, Бурятия, Марий Эл.

В конкурсе от Воронежской области кроме ретро-поезда участвовали корабль-музей «Гото Предестинация», Воронежский государственный заповедник имени Пескова, Большая Воронежская Экотропа, детский театральный фестиваль «Маршак».

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, ретро-поезд между Воронежем и Рамонью запустили в августе 2021 года. Состав с настоящим паровозом оформлен в исторической стилистике. Каждое купе посвящено личностям 19 века, внесшим вклад в строительство железной дороги и развитие Воронежской губернии. Проводники ретро-поезда обслуживают пассажиров в специально сшитой по старинным лекалам форме. А экскурсионная программа кроме путешествия на ретро-поезде включает посещение экспозиций на станциях Графская («Зал ожидания 19 века») и Рамонь («Быт начальника станции 19 века»), посвященных истории железной дороги, а также экскурсию «Архитектурное наследие» во дворце Ольденбургских.