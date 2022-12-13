Пропавшего в Воронеже машиниста нашли мертвым

Завершились поиски пропавшего в Воронеже 42-летнего машиниста. Виталия П. нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина пропал 8 декабря. В последний раз его видели в этот день у дома № 7 на Московском проспекте.

В правоохранительных органах, пока не сообщают, была ли смерть мужчины насильственной или произошел какой-то несчастный случай.

Напомним, что продолжаются поиски 48-летнего Руслана Яценко, пропавшего в селе Каменка-Садовка Новохоперского района Воронежской области 7 декабря.