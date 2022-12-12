Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 6:26

В селе Воронежской области пропал 48-летний мужчина

Руслана Яценко ищут с 7 декабря
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Фото: Предоставлено "КП"

Добровольцы ищут 48-летнего Руслана Яценко, пропавшего в селе Каменка-Садовка Новохоперского района Воронежской области. Он ушел из дома в среду, 7 декабря и до сих порот него нет вестей. Ориентировку на мужчину распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Руслан ростом 185 см, плотного телосложения. У него темно-каштановые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, черные ботинки и серую шапку.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят позвонить 8-800-700-54-52 или 112.

Воронежцев также просят помочь в поисках пропавшего без вести 42-летнего Виталия Перелыгина. Он ушел из дома на Московском проспекте в неизвестном направлении и пропал.