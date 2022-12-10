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НовостиОбщество10 декабря 2022 16:10

В Воронеже без вести пропал 42-летний Виталий Перелыгин

Волонтеры просят помощи горожан в поисках
Мария Щербакова
Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении

Фото: поисково-спасательный центр «Регион 36», ВКонтакте.

Воронежцев просят помочь в поисках пропавшего без вести 42-летнего мужчины. Виталий Перелыгин ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Регион 36» в пятницу, 9 декабря.

Пропавший живет в доме №7 на Московском проспекте. Он ростом 180 сантиметров, плотного телосложения. В чем он был одет в день исчезновения неизвестно.

Всех, кому известна какая-либо информация, просят позвонить по телефонам 112 или 8 920 404 60 00.