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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 12:48

В центре Воронежа из горящей квартиры эвакуировали мужчину при помощи автолестницы

Огонь вспыхнул на многоэтажке на Плехановской
Мария Щербакова

Пожарные съехались к многоэтажке на Плехановской в четверг, 8 декабря. Загорелась квартира на третьем этаже в доме №15. Весь подъезд был в дыму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 14.06. Как рассказали в ведомстве, хозяина квартиры эвакуировали при помощи автолестницы. Ликвидировали возгорание в 14.35.

Напомним, днем ранее в Ленинском районе загорелся частный дом на улице Новаторов. К моменту приезда полицейских строение полыхало по всей площади – 100 кв.м.