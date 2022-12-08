В центре Воронежа из горящей квартиры эвакуировали мужчину при помощи автолестницы

Пожарные съехались к многоэтажке на Плехановской в четверг, 8 декабря. Загорелась квартира на третьем этаже в доме №15. Весь подъезд был в дыму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 14.06. Как рассказали в ведомстве, хозяина квартиры эвакуировали при помощи автолестницы. Ликвидировали возгорание в 14.35.

Напомним, днем ранее в Ленинском районе загорелся частный дом на улице Новаторов. К моменту приезда полицейских строение полыхало по всей площади – 100 кв.м.