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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 13:50

В Воронеже сгорел дом в частном секторе

Пожар случился в Ленинском районе
Юрий КОЗЛОВ
От дома в итоге мало что осталось.

От дома в итоге мало что осталось.

Фото: "Типичный Воронеж".

В среду, 7 декабря, в частном секторе Ленинского района на улице Новаторов среди бела дня загорелся дом. Фото и видео пожара разместили в паблике «Типичный Воронеж».

В региональном ГУ МЧС рассказали, что о пожаре в их дежурную часть сообщили в 14.40. К прибытию сотрудников спасательного ведомства дом полыхал по всей свое площади в 100 квадратных метров. На месте ЧП работали шесть пожарных расчетов. Тушение огня осложнялось тем, что в частном секторе трудно было найти источники воды, к которым можно было бы подключить шланги.

Пожар ликвидировали в 15.33. Пострадавших во время него не было.