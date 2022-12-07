С сельчанина, устроившего взрыв газа в воронежском райцентре, потребуют возмещение ущерба

Власти Кантемировского района намерены подать иск на виновника взрыва в местном общежитии, чтобы через суд возместить причиненный ущерб. Эту информацию подтвердили в пресс-службе муниципалитета 7 декабря.

Напомним, ЧП произошло 5 декабря по вине жильца трехэтажки Алексея Руслякова. Он пострадал сам - получил ожоги рук первой степень и лица. Сначала отказывался от госпитализации, затем все же поехал в райбольницу.

Специалисты осмотрели его квартиру на первом этаже и выяснили, что Русляков незаконно установил газовые баллоны и плиту. А все потому, что ему отключили электричество из-за долга. Отапливается дом электроэнергией. В нем зарегистрировано 45 человек, а фактически проживает – пять. В результате хлопка были повреждены 20 окон на первом и втором этажах, а также вырваны входные двери.

Взрывом в здании выбило все окна на первом этаже. Их пообещали оперативно вставить местные власти. Также, как пояснили в пресс-службе, уже составлены акты, какой ущерб причинен комнатам в общежитии. Единственный вопрос – как мужчина возместит соседям их потери, поскольку получает небольшую пенсию.