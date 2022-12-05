Воронежская прокуратура: хлопок газа произошел в общежитии Кантемировки, пенсионер получил незначительные ожоги

Прокуратура Кантемировского района начала проверку после хлопка газа в райцентре днем 5 декабря, где пострадал мужчина и выбило окна на первом этаже здания. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в трехэтажном общежитии, пострадавшим оказался 69-летний мужчина. Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, пенсионер получил незначительные ожоги и от госпитализации отказался.

- По предварительным данным, общежитие не газифицировано, в одной из комнат первого этажа был установлен газовый баллон. Прокуратурой Кантемировского района организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в ведомстве.