В Кантемировке Воронежской области произошел хлопок газа в жилом доме

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Днем 5 декабря в Кантемировке произошел бытовой взрыв в жилом доме.

По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, хлопок случился в 13.30 в трехэтажном доме на ул.Советской.

- Предварительно, происшествие произошло в результате разгерметизации газового баллона. Из-за вспышки газовоздушной смеси в квартирах на первом этаже разбилось остекление. Дальнейшего горения не было. Несущие конструкции здания не нарушены. В результате происшествия пострадавших нет. Одному мужчине помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался, - отметили в ведомстве.

На месте работают все необходимые службы.