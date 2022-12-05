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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 11:27

В Кантемировке Воронежской области произошел хлопок газа в жилом доме

Побились стекла на первом этаже, мужчине оказали помощь на месте
Ярослав ИВАНОВ
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Днем 5 декабря в Кантемировке произошел бытовой взрыв в жилом доме.

По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, хлопок случился в 13.30 в трехэтажном доме на ул.Советской.

- Предварительно, происшествие произошло в результате разгерметизации газового баллона. Из-за вспышки газовоздушной смеси в квартирах на первом этаже разбилось остекление. Дальнейшего горения не было. Несущие конструкции здания не нарушены. В результате происшествия пострадавших нет. Одному мужчине помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался, - отметили в ведомстве.

На месте работают все необходимые службы.