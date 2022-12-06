С 19 декабря в Воронеже заработают 98 елочных базаров

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Хвойную продукцию можно будет купить до 31 декабря включительно по каждому из адресов

Напомним, что официальные ёлочные базары должны соответствовать требованиям к нестационарному торговому объекту (елочному базару). А именно: соответствовать типовому эскизному проекту, разработанному управлением главного архитектора (иметь ограждение, освещение и красочное оформление), занимать площадь не более 20 кв.м.

Елочный базар должен быть оснащен - вывеской с указанием режима работы и организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговлю, прейскурантом, книгой отзывов и предложений, средствами пожаротушения, мерной линейкой для установления размера елок и упаковочным материалом.

Хозяин базара должен следить за санитарным состоянием прилегающей территории и своевременно вывозить мусор. Кроме того, реализация товаров должна проводиться в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. По окончании периода функционирования елочного базара его организатор обязан вывезти оставшуюся продукцию, оборудование и навести порядок на занимаемой территории.

фото:Администрация городского округа город Воронеж

Алексей Сергунин