На воронежском водохранилище под лед провалились двое мужчин, катающихся на коньках

Фото из архива КП Фото: Андрей КУРОЧКИН

Катание на коньках по тонкому льду на водохранилище чуть не стоило жизни двум воронежцам. Они решили попробовать зимние развлечения днем 4 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Один из «конькобежцев» провалился под лед около 12.30 в районе улицы Димитрова, 1. Это заметили очевидцы, они вытащили мужчину и позвонили в 112.

Второй аналогичный случай произошел недалеко – Остужева, 2в. Спасатели направили экипаж для его спасения.

Как минимум двое человек уже погибли на тонком льду. Какануне возле Северного моста вытащили на берег тело женщины. Также спустя двое суток поисков нашли тело пропавшего рыбака.

По данным МЧС днем в воскресенье на льду находилось около полусотни рыбаков. Спасатели попросили настоятельно воронежцев не выходить на лед, толщина которого не больше 5 сантиметров. И напомнили, что безопасной считается толщина в 10 сантиметров.