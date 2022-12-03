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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 8:13

На Воронежском водохранилище погиб рыбак

Мужчину искали два дня
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Двое суток продолжались поиски без вести пропавшего 48-летнего воронежца, который 1 декабря отправился на водохранилище с рыболовными снастями. Родные обратились к поисковикам, когда вечером мужчина не вернулся домой и перестал выходить на связь.

Вечером 2 декабря добровольцы прекратили поиски, сообщив на своей странице в соцсети, что тело рыбака обнаружили в водохранилище. По предварительным данным, он утонул.

Ранее мы сообщали, что подобная трагедия произошла 1 декабря на реке Битюг в Бобровском районе. Там провалился под лед 69-летний мужчина. Его смогли достать спасатели, но рыбак скончался в машине скорой помощи.