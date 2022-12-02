В Воронежской области умер рыбак, провалившийся под лед 1 декабря

Пока на лед лучше не выходить. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи не смогли спасти провалившегося под лед на реке Битюг в Бобровском районе 69-летнего рыбака. Напомним, мужчина упал в холодную воду утром 1 декабря. Спасатели вытащили его на берег. Мужчину отвезли в больницу, но, видимо, переохлаждение оказалось слишком сильным.

Обстоятельства гибели рыбака продолжают устанавливать в региональном Следственном комитете

- Следственные органы проводят проверку по факту смерти 69-летнего мужчины, которого спасатели вытащили из реки Битюг. Наш сотрудник провел осмотр места ЧП, опрошены очевидцы. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.