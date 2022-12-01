Под лед провалился рыбак на реке в Воронежской области

Фото из ахива КП Фото: Сергей КУРОЧКИН

В ГУ МЧС по региону рассказали, что 1 декабря на водоеме произошло первое происшествие в этот зимний сезон. Около шести утра на акватории реки Битюг в городе Боброве под лед провалился рыбак.

На помощь мужчине пришли местные пожарные. Они достали мужчину из воды. После переохлаждения ему потребовалась госпитализация.

В ГУ МЧС призвали граждан: ни в коем случае не выходите пока на лед водоемов. Температура едва начала снижаться. Ледостав только начался, лед очень тонкий и выдержать человека он не в состоянии.

Отдельное обращение спасателей адресовано любителям катания на коньках – из просят дождаться, когда толщина покрова на водоемах достигнет 10 сантиметров, не меньше. Сейчас это смертельно опасно.