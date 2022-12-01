Небо над Воронежем останется закрытым для самолетов до 9 декабря

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, в том числе и воронежской воздушной гавани, продлен до 9 декабря. Сообщение об этом разместили на сайте Росавиации.

Напомним, помимо столицы Черноземья, гражданские самолеты не поднимаются в небо из Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Перевозка пассажиров осуществляется уже 10 месяцев по альтернативным маршрутам. Для удобства россияне используют аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные воздушные гавани Российской Федерации работают штатно.

Напомним, воронежский аэропорт закрыли сразу же после объявления начала военной спецоперации на Украине. С тех пор гражданские самолеты не поднимались в небо.