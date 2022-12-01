Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 6:13

Небо над Воронежем останется закрытым для самолетов до 9 декабря

Ограничения продлили еще на неделю
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, в том числе и воронежской воздушной гавани, продлен до 9 декабря. Сообщение об этом разместили на сайте Росавиации.

Напомним, помимо столицы Черноземья, гражданские самолеты не поднимаются в небо из Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Перевозка пассажиров осуществляется уже 10 месяцев по альтернативным маршрутам. Для удобства россияне используют аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные воздушные гавани Российской Федерации работают штатно.

Напомним, воронежский аэропорт закрыли сразу же после объявления начала военной спецоперации на Украине. С тех пор гражданские самолеты не поднимались в небо.