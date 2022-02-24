Воронежский аэропорт экстренно отменил все авиарейсы

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Воронежский аэропорт массово отменил рейсы, намеченные на четверг, 24 февраля. Напомним, сегодня должны были вылететь самолеты в Москву и Краснодар, а также принять их из этих же городов. Информация сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

На данный момент отменены десять вылетов из воронежского аэропорта и пять на прибытие.

Ранее Росавиация сообщила, что воздушное пространство над Воронежской областью закрыто. Также приостановлена работа аэропортов городов Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Симферополь. Ограничения будут действовать до 3:45 до 2 марта.

Напомним, ранее президент Владимир Путин принял решение о военной операции на территории Донбасса. Об этом он заявил во время экстренного обращения к россиянам.