Воздушная зона России, в том числе над Воронежской областью, закрыта у границ с Украиной

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Россия с четверга, 24 февраля, закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Белоруссией. Росавиация сообщила, что временно приостановлена работа международного воронежского аэропорта.

Также не работают воздушные гавани в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе. Такое решение принято в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов.

Сервис флайтрадар показывает, что воздушное пространство над Воронежской областью чисто. На онлайн-табло аэропорта имени Петра I массово отменили все рейсы. Ближайшие самолеты должны были вылететь в Краснодар и Москву.

Напомним, ранее президент Владимир Путин принял решение о военной операции на территории Донбасса. Об этом он заявил во время экстренного обращения к россиянам.