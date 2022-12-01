Воронежцы показали установленный пролет надземного пешеходного перехода на улице Шишкова

Движение под конструкцией открыли Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

На остановке «Ботанический сад» на улице Шишкова в Воронеже строители установили часть пешеходного надземного моста. Фото работ прислали в редакцию «Комсомольской правды» читатели 1 декабря.

Для установки на участке от дома №136 до дома №142 действовало ограничение на движение автомобилистов с 23:00 среды, 30 ноября, до 5:00 четверга, 1 декабря. Мост возводят в рамках строительства четырехполосной дороги Шишкова – Тимирязева. Ее планируют построить к декабрю 2023 года.

- Ночью с помощью крана водрузили пролет моста. Обычно на этом участке утром в час-пик пробка. Сегодня затор раз в пять меньше. Видимо, водители, услышав о перекрытии дороги, решили здесь не ехать, - поделился читатель.