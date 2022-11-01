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НовостиОбщество1 ноября 2022 20:34

В Воронеже короткую дорогу до СХИ построят к декабрю 2023 года

Над ней сделают четыре перехода с лифтами
Олег КУЗНЕЦОВ
На строительство дороги от Шишкова до Тимирязева осталось чуть больше года. Если все будет идти по плану.

На строительство дороги от Шишкова до Тимирязева осталось чуть больше года. Если все будет идти по плану.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

Во вторник, 1 ноября, губернатор Александр Гусев на выездном совещании сообщил время сдачи в строй новой дороги от Шишкова до улицы Тимирязева. Ее планируют открыть в декабре 2023 года. Финансирование строительства идет за счет федеральных инвестиционных бюджетных кредитов.

Длина дороги, призванной сократить путь от всегда перегруженной транспортом улицы Шишкова в микрорайон СХИ, будет небольшой – три километра. На ней будет четыре полосы. На новой дороге построят четыре надземных перехода с лифтами.

На данный момент на участке строительства уложили водоотводную трубу, перенесли, где это было необходимо, коммуникации и ливневки. В районе памятника природы «Ботанический сад» при пересечении дороги с оврагом «Коровий лог» появится металлическая гофрированная арочная труба.

Губернатор на совещании поручил ужесточить требования к застройщикам по организации стройплощадки, чтобы примыкающие улицы оставались чистыми.

Губернатор поручил требовать от подрядчиков соблюдать чистоту на прилегающих к участку строительства улицах.

Губернатор поручил требовать от подрядчиков соблюдать чистоту на прилегающих к участку строительства улицах.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

Также Александр Гусев обсудил расширение дороги по улице Ломоносова. Как доложили губернатору, сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию по организации на ней шести полос.

Дорогу планируют расширить на участке от улицы Тимирязева до путепровода по улицы Бурденко, также возможно строительство надземного пешеходного перехода в районе остановки «Березовая роща».

Мэр Воронежа Вадим Кстенин, участвовавший в совещании, рассказал о том, как идет проектирование дублера Московского проспекта:

- Уже заходим в государственную экспертизу. Как только получим ее — приступим к строительству. В комплексе две эти автомобильные дороги позволят разгрузить Северный микрорайон.

Губернатор также сообщил о проекте строительства новой сети ливневой канализации. Ее планируют построить в квартале, ограниченном улицей Шишкова, Московским проспектом, улицами Ломоносова, Тимирязева, набережной Максима Горького, Бурденко. Сначала сделают ремонт существующего коллектора, затем начнется строительство нового – сперва от улицы Загоровского в районе ЖК Олимпийский, а затем - от Шишкова по территории Воронежского центрального парка. Сейчас по этому проекту также идет разработка проектной документации.