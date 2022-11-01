В Воронеже короткую дорогу до СХИ построят к декабрю 2023 года

На строительство дороги от Шишкова до Тимирязева осталось чуть больше года. Если все будет идти по плану. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Во вторник, 1 ноября, губернатор Александр Гусев на выездном совещании сообщил время сдачи в строй новой дороги от Шишкова до улицы Тимирязева. Ее планируют открыть в декабре 2023 года. Финансирование строительства идет за счет федеральных инвестиционных бюджетных кредитов.

Длина дороги, призванной сократить путь от всегда перегруженной транспортом улицы Шишкова в микрорайон СХИ, будет небольшой – три километра. На ней будет четыре полосы. На новой дороге построят четыре надземных перехода с лифтами.

На данный момент на участке строительства уложили водоотводную трубу, перенесли, где это было необходимо, коммуникации и ливневки. В районе памятника природы «Ботанический сад» при пересечении дороги с оврагом «Коровий лог» появится металлическая гофрированная арочная труба.

Губернатор на совещании поручил ужесточить требования к застройщикам по организации стройплощадки, чтобы примыкающие улицы оставались чистыми.

Губернатор поручил требовать от подрядчиков соблюдать чистоту на прилегающих к участку строительства улицах. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Также Александр Гусев обсудил расширение дороги по улице Ломоносова. Как доложили губернатору, сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию по организации на ней шести полос.

Дорогу планируют расширить на участке от улицы Тимирязева до путепровода по улицы Бурденко, также возможно строительство надземного пешеходного перехода в районе остановки «Березовая роща».

Мэр Воронежа Вадим Кстенин, участвовавший в совещании, рассказал о том, как идет проектирование дублера Московского проспекта:

- Уже заходим в государственную экспертизу. Как только получим ее — приступим к строительству. В комплексе две эти автомобильные дороги позволят разгрузить Северный микрорайон.

Губернатор также сообщил о проекте строительства новой сети ливневой канализации. Ее планируют построить в квартале, ограниченном улицей Шишкова, Московским проспектом, улицами Ломоносова, Тимирязева, набережной Максима Горького, Бурденко. Сначала сделают ремонт существующего коллектора, затем начнется строительство нового – сперва от улицы Загоровского в районе ЖК Олимпийский, а затем - от Шишкова по территории Воронежского центрального парка. Сейчас по этому проекту также идет разработка проектной документации.