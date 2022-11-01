В Воронеже короткую дорогу до СХИ построят к декабрю 2023 года

На строительство дороги от Шишкова до Тимирязева осталось чуть больше года. Если все будет идти по плану.
Фото: с портала правительства Воронежской области.
Во вторник, 1 ноября, губернатор Александр Гусев на выездном совещании сообщил время сдачи в строй новой дороги от Шишкова до улицы Тимирязева. Ее планируют открыть в декабре 2023 года. Финансирование строительства идет за счет федеральных инвестиционных бюджетных кредитов.
Длина дороги, призванной сократить путь от всегда перегруженной транспортом улицы Шишкова в микрорайон СХИ, будет небольшой – три километра. На ней будет четыре полосы. На новой дороге построят четыре надземных перехода с лифтами.
На данный момент на участке строительства уложили водоотводную трубу, перенесли, где это было необходимо, коммуникации и ливневки. В районе памятника природы «Ботанический сад» при пересечении дороги с оврагом «Коровий лог» появится металлическая гофрированная арочная труба.
Губернатор на совещании поручил ужесточить требования к застройщикам по организации стройплощадки, чтобы примыкающие улицы оставались чистыми.
Губернатор поручил требовать от подрядчиков соблюдать чистоту на прилегающих к участку строительства улицах.
Фото: с портала правительства Воронежской области.
Также Александр Гусев обсудил расширение дороги по улице Ломоносова. Как доложили губернатору, сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию по организации на ней шести полос.
Дорогу планируют расширить на участке от улицы Тимирязева до путепровода по улицы Бурденко, также возможно строительство надземного пешеходного перехода в районе остановки «Березовая роща».
Мэр Воронежа Вадим Кстенин, участвовавший в совещании, рассказал о том, как идет проектирование дублера Московского проспекта:
- Уже заходим в государственную экспертизу. Как только получим ее — приступим к строительству. В комплексе две эти автомобильные дороги позволят разгрузить Северный микрорайон.
Губернатор также сообщил о проекте строительства новой сети ливневой канализации. Ее планируют построить в квартале, ограниченном улицей Шишкова, Московским проспектом, улицами Ломоносова, Тимирязева, набережной Максима Горького, Бурденко. Сначала сделают ремонт существующего коллектора, затем начнется строительство нового – сперва от улицы Загоровского в районе ЖК Олимпийский, а затем - от Шишкова по территории Воронежского центрального парка. Сейчас по этому проекту также идет разработка проектной документации.