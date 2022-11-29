В ходе спецоперации погиб рядовой мотострелкового батальона из Воронежской области

Фото со страницы Игоря Кирноса

В боях в ходе военной спецоперации погиб 33-летний житель Лискинского района Денис Похожаев. Трагическую весть сообщил 29 ноября на своей страничке в соцсети «Вконтакте» глава муниципалитета Игорь Кирнос.

Он пояснил, что Денис служил рядовым в отдельном мотострелковом батальоне. Место, дата и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, не сообщаются.

- Друзья и родственники Дениса вспоминают о нем, как о надежном и верном товарище, честном и смелом человеке и гражданине, беззаветно любившем Родину, - написал руководитель района. - Денис Викторович погиб при исполнении служебных обязанностей, пожертвовав своей жизнью ради нашей общей Победы над фашизмом. Вечная память и слава Герою!, - написал Игорь Кирнос.

Ранее стало известно о погибшем в ходе спецоперации жителя села Писаревка Кантемировского района.