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НовостиОбщество28 ноября 2022 18:00

Житель Воронежской области погиб в ходе СВО

Александра Курочкина похоронили в селе Писаревка
Ярослав ИВАНОВ
фото из Одноклассников Писаревского ЦКД

фото из Одноклассников Писаревского ЦКД

25 ноября в селе Писаревка Коминтерновского района в последний путь проводили Александра Курочкина, он трагически погиб в ходе специальной военной операции. На похороны собрались родственники, друзья, коллеги Александра, представители Совет ветеранов, а также администраций села и Кантемировского района.

- Утрата такого молодого парня - это общее горе для всего села и района. Сопереживаем вместе с родными. Нет слов, чтобы передать его храбрость и самоотверженность. Вечная память! – написали в аккаунте в Одноклассниках представители Писаревского центра культуры и досуга.

Ранее сайт vrn.kp.ru сообщал о гибели в ходе боев в Макеевке младшего сержанта Ивана Ткаченко из Новоронежа