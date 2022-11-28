Житель Воронежской области погиб в ходе СВО

фото из Одноклассников Писаревского ЦКД

25 ноября в селе Писаревка Коминтерновского района в последний путь проводили Александра Курочкина, он трагически погиб в ходе специальной военной операции. На похороны собрались родственники, друзья, коллеги Александра, представители Совет ветеранов, а также администраций села и Кантемировского района.

- Утрата такого молодого парня - это общее горе для всего села и района. Сопереживаем вместе с родными. Нет слов, чтобы передать его храбрость и самоотверженность. Вечная память! – написали в аккаунте в Одноклассниках представители Писаревского центра культуры и досуга.

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