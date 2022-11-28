Под Воронежем водитель «Лады» врезался в электрический столб

"Лада" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 27 ноября, в 5.35 в селе Новая Усмань у дома № 1П по улице Фрунзе случилась авария. Водитель ВАЗ-21124, 36-летний житель Воронежа, потерял контроль над своей машиной.

- Автомобиль вынесло с дороги, он врезался в электрический столб. Мужчина получил травмы. На подъехавшей скорой его отвезли в больницу. Наши сотрудники выясняют, по какой причине водитель не сумел справиться с управлением «Ладой», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Основной удар пришелся на ту часть машины, где сидел водитель. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, вечером 26 ноября 32-летний житель Рамони, руливший «Ладой-Приорой» врезался в грузовик «ДАФ». В аварии погиб он сам и его жена. Травмы получили двое детей этой семейной пары: одному мальчику всего годик, другому - три. Малыши остались сиротами.