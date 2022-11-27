В ДТП с грузовиком под Воронежем пострадали годовалый и трехлетний мальчики

Полицейские установили личности погибших Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Воронежские полицейские рассказали подробности страшного ДТП с грузовиком, которое произошло в Рамонском районе вечером субботы, 26 ноября. Правоохранителям удалось установить личности погибших.

По предварительным данным, за рулем «Лады Приоры» находился 32-летний житель Рамони. Он ехал в сторону Ростова-На-Дону с женой и двумя детьми. Легковушка врезалась в «ДАФ», который ехал впереди по полосе торможения с правым поворотом на АЗС.

Водитель «Лады» и его пассажир, 32-летняя женщина, погибли на месте до приезда скорой. Годовалый и трехлетний мальчики получили травмы. Их доставили в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП.