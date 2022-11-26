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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 18:03

Под Воронежем в страшном столкновении "Лады" и КамАЗа погибли два человека

В аварии выжили двое детей
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Страшная авария произошла вечером 26 ноября в Рамонском районе. Около 19.30 на 479-м километре автодороги "М-4 "Дон" водитель автомобиля «Лада Приора», следовавший в сторону Ростова-на-Дону, врезался в КамАЗ, движущийся впереди по полосе торможения с правым поворотом на АЗС. Легковушка превратилась в груду металла.

фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

В аварии погибли два человека - водитель "Лады" и его пассажир. В ДТП выжили двое несовершеннолетних - детей доставили с травмами в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают личности участников ДТП,а также все обстоятельства аварии.

фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф