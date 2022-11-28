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НовостиОбщество28 ноября 2022 6:34

В Центральном парке Воронежа появится «Динопарк»

Посмотреть на фигуры древних великанов можно будет уже следующей весной
Олег КУЗНЕЦОВ
Динозавры скоро доберутся и до Центрального парка.

Динозавры скоро доберутся и до Центрального парка.

Фото: Экологи Воронежа ВКонтакте.

В Воронежском центральном парке появятся динозавры. Фигуры древних гигантов станут еще одной его достопримечательностью. В городском управлении экологии сообщили, что планируют создать целый развлекательно-образовательный комплекс «Динопарк».

В начале ноября определили подрядчика. Победитель аукциона уже ведет подготовку к тому, чтобы весной 2023 года новый масштабный аттракцион уже заработал. Деревья, кустарники и объекты инфраструктуры при этом обещают не трогать.

«Динопарк» планируют открывать в апреле. Он будет работать ежегодно до конца октября, пока не начнется предзимняя непогода. Деньги, вырученные от нового аттракциона, пойдут на развитие и благоустройство Центрального парка.

Напомним, в селе Отрадном Новоусманского района планируют на площади 15 га построить акватермальный комплекс «ПальмаПарк». В проект входит экоотель, конференц-залы, центры с зимним и летним садом, термальный комплекс, бассейн, тропическая лагуна с водопадом, аквапарк. В строительство собираются вложить 30 млрд рублей. «Пальма Парк» планируют открыть в первом квартале 2026 года.