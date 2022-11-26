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НовостиОбщество26 ноября 2022 9:28

Под Воронежем могут построить аквапарк за 30 млрд рублей

Акватермальный комплекс собираются построить в Отрадном на площади 15 га
Ярослав ИВАНОВ

Многофункциональный аквапарк может появиться в Новоусманском районе, сообщили во время VII форума предпринимателей.

Акватермальный комплекс «ПальмаПарк» собираются построить в Отрадном на площади 15 га. В проект входит экоотель, конференц-залы, центры с зимним и летним садом, термальный комплекс, бассейн, тропическая лагуна с водопадом, аквапарк. Комплекс рассчитан на 4 000 человек, парковка - на 1500 автомобилей. Объект обеспечит 240 новых рабочих мест.

По планам, общий объем инвестиций составит 30 млрд рублей. Первая очередь строительства потребует 9 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию в I квартале 2026 года.