Под Воронежем могут построить аквапарк за 30 млрд рублей

Многофункциональный аквапарк может появиться в Новоусманском районе, сообщили во время VII форума предпринимателей.

Акватермальный комплекс «ПальмаПарк» собираются построить в Отрадном на площади 15 га. В проект входит экоотель, конференц-залы, центры с зимним и летним садом, термальный комплекс, бассейн, тропическая лагуна с водопадом, аквапарк. Комплекс рассчитан на 4 000 человек, парковка - на 1500 автомобилей. Объект обеспечит 240 новых рабочих мест.

По планам, общий объем инвестиций составит 30 млрд рублей. Первая очередь строительства потребует 9 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию в I квартале 2026 года.