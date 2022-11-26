В Воронеже полиция начала проверку по поводу преследования девочки незнакомым мужчиной

скриншот из соцсетей

В полиции разберутся со случаем преследования ребенка подозрительным мужчиной.

Как сообщал сайт vrn.kp.ru, вечером 25 ноября на улице Минской за школьницей шел незнакомый парень, приостанавливался и делал вид, что ни при чем, когда она оглядывалась, а потом последовал за ребенком в подъезд. Девочка вынуждена была попросить выходящего соседа проводить ее до квартиры. Родственники выложили записи с подъездных камер видеонаблюдения в соцсети, пытаясь привлечь внимание к проблеме.

- От родителей девочки поступило заявление. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.