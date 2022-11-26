В Воронеже сосед спас девочку от подозрительного преследователя

скриншот из видео

Воронежцы в соцсетях сообщили о подозрительном парне, увязавшемся за ребенком. Видео с камер видеонаблюдения разместили в паблике «Мой и твой Воронеж» вечером 25 ноября.

- Сегодня произошел ужасный случай у дома на Минской, 43/3. Дочка возвращалась со школы, и за ней с остановки увязался какой-то упырь (по-другому назвать не можем). Он останавливался, когда она оборачивалась, и забежал за ней в подъезд. Мы очень благодарны соседу, который в это время выходил и отреагировал на просьбу о помощи, проводив до дома ребенка. Мужик же, завидев постороннего, спрятался в выходе от первого этажа, - подписали видео родители.

На видео действительно видно, что обеспокоенная девочка оглядывается на идущего за ней парня, в те моменты он притормаживает и делает вид, что просто гуляет. А в момент, когда девочка заходит в подъезд идущий следом парень резко поворачивает к стене, когда из двери навстречу появляется выходящий мужчина.